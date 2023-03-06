Полиция Колорадо расследует дело Морэнта

Полиция штата Колорадо заявила, что расследует дело , после того как звезда « » показал пистолет во время прямой трансляции.

Департамент полиции Глендейла подтвердил, что инцидент произошел в баре в Глендейле, небольшом анклаве на территории Денвера, известном своими ночными-клубами и торговыми центрами. Департамент сообщил, что расследует дело на нарушения Морэнтом каких-либо законов об оружии.

Колорадо – штат со свободным ношением оружия, однако в законе есть исключения, например ношение огнестрельного оружия на федеральной территории. В Колорадо также запрещено иметь при себе огнестрельное оружие в состоянии алкогольного опьянения.

Правила НБА запрещают игроку иметь при себе огнестрельное оружие на площадке любой команды или в здании, принадлежащем НБА.

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.