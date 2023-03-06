Полиция Колорадо расследует дело Морэнта
Полиция штата Колорадо заявила, что расследует дело Джа Морэнта, после того как звезда «Мемфиса» показал пистолет во время прямой трансляции.
Департамент полиции Глендейла подтвердил, что инцидент произошел в баре в Глендейле, небольшом анклаве на территории Денвера, известном своими ночными-клубами и торговыми центрами. Департамент сообщил, что расследует дело на нарушения Морэнтом каких-либо законов об оружии.
Колорадо – штат со свободным ношением оружия, однако в законе есть исключения, например ношение огнестрельного оружия на федеральной территории. В Колорадо также запрещено иметь при себе огнестрельное оружие в состоянии алкогольного опьянения.
Правила НБА запрещают игроку иметь при себе огнестрельное оружие на площадке любой команды или в здании, принадлежащем НБА.
Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.
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