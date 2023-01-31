Стеф Карри обошел Уилта Чемберлена и стал рекордсменом «Уорриорз» по попаданиям с игры
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в понедельник обошел легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству попаданий с игры в истории калифорнийского клуба.
В матче с «Оклахомой» (128:120) Карри набрал 38 очков при 12 из 20 с игры.
Карри подошел ко встрече с «Тандер» с 7 210 попаданиями с игры в форме «Голден Стэйт». Сейчас его показатель составляет 7 222, Чемберлен с результатом 7 216 на 2-м месте.
2-кратный MVP НБА также является рекордсменом «Уорриорз» по набранным очкам, передачам, перехватам и 3-очковым.
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