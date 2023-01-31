Разыгрывающий «Уорриорз» в понедельник обошел легендарного центрового по количеству попаданий с игры в истории калифорнийского клуба.

В матче с «Оклахомой» (128:120) Карри набрал 38 очков при 12 из 20 с игры.

Карри подошел ко встрече с «Тандер» с 7 210 попаданиями с игры в форме « ». Сейчас его показатель составляет 7 222, Чемберлен с результатом 7 216 на 2-м месте.

2-кратный MVP также является рекордсменом «Уорриорз» по набранным очкам, передачам, перехватам и 3-очковым.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»