Стеф Карри обошел Уилта Чемберлена и стал рекордсменом «Уорриорз» по попаданиям с игры

Теги Уилт Чемберлен Голден Стэйт НБА видео Оклахома-Сити Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в понедельник обошел легендарного центрового Уилта Чемберлена по количеству попаданий с игры в истории калифорнийского клуба.

В матче с «Оклахомой» (128:120) Карри набрал 38 очков при 12 из 20 с игры.

Карри подошел ко встрече с «Тандер» с 7 210 попаданиями с игры в форме «Голден Стэйт». Сейчас его показатель составляет 7 222, Чемберлен с результатом 7 216 на 2-м месте.

2-кратный MVP НБА также является рекордсменом «Уорриорз» по набранным очкам, передачам, перехватам и 3-очковым.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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3 комментария

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Daff Rogers
Не часто кто-то Уилта обходит в рекордах
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Andry 72
Легенда Голден Стэйт
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Magzhan Estigarribia
по перехватам тоже?
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