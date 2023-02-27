Расселл Уэстбрук показал фирменный жест с качанием ребенка на руках

Теги Денвер Клипперс НБА видео Расселл Уэстбрук Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Денвера» показал фирменный жест с качанием ребенка на руках.

В третьей четверти встречи Уэстбрук обыграл Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в трехсекундной зоне и исполнил лэй-ап, после чего «покачал малыша».

«Клипперс» проиграли «Наггетс» в овертайме – 124:134. Уэстбрук в своем втором матче за команду набрал 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»

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2 комментария

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Райли Карри
Лю как никто другой знает, что значение имеет только финальный счет на табло. А не все эти жесты и другие действия.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексааандр
серия проигрышей продолжается, когда он показывает этот жест
+3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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