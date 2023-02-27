Расселл Уэстбрук показал фирменный жест с качанием ребенка на руках

Разыгрывающий «Клипперс» во время матча против « » показал фирменный жест с качанием ребенка на руках.

В третьей четверти встречи Уэстбрук обыграл в трехсекундной зоне и исполнил лэй-ап, после чего «покачал малыша».

«Клипперс» проиграли «Наггетс» в овертайме – 124:134. Уэстбрук в своем втором матче за команду набрал 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов.

176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»