Расселл Уэстбрук показал фирменный жест с качанием ребенка на руках
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Денвера» показал фирменный жест с качанием ребенка на руках.
В третьей четверти встречи Уэстбрук обыграл Кентавиуса Колдуэлл-Поупа в трехсекундной зоне и исполнил лэй-ап, после чего «покачал малыша».
«Клипперс» проиграли «Наггетс» в овертайме – 124:134. Уэстбрук в своем втором матче за команду набрал 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 5 перехватов.
176:175 – вторая самая результативная игра в истории НБА! Дебют Уэстбрука за «Клипперс», два овертайма и камбэки «Кингз»
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