« » в пятницу вырвал победу у « » со счетом 128:127.

За 15 секунд до финальной сирены разыгрывающий допустил потерю при «+1», не сумев поймать мяч. В следующем владении «Кингз» заработали право на штрафные, бигмен вывел хозяев вперед.

В последнем владении форвард смазал 3-очковый на победу.

Поражение стало для «Клипперс» пятым подряд с Уэстбруком в составе.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

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