Уэстбрук допустил обидную потерю в концовке с «Кингз», Джордж смазал бросок на победу
«Сакраменто» в пятницу вырвал победу у «Клипперс» со счетом 128:127.
За 15 секунд до финальной сирены разыгрывающий Расселл Уэстбрук допустил потерю при «+1», не сумев поймать мяч. В следующем владении «Кингз» заработали право на штрафные, бигмен Домантас Сабонис вывел хозяев вперед.
В последнем владении форвард Пол Джордж смазал 3-очковый на победу.
Поражение стало для «Клипперс» пятым подряд с Уэстбруком в составе.
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15 секунд на атаку ЛАК, Гордон всё ещё на своей половине. Вот такие no-call моменты и решают судьбы матчей порой.
И никаких способов повлиять на моменты, где не было свистка, когда он должен был быть, пока не придумано
Сделал 10 ассистов (на 5 потерь), а также cовершил 2 блока и 1 перехват.
+/- = +10
но не Уэстбрук слил концовку, а PG13