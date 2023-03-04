Уэстбрук допустил обидную потерю в концовке с «Кингз», Джордж смазал бросок на победу

Теги Клипперс Сакраменто НБА видео Расселл Уэстбрук Пол Джордж Домантас Сабонис Баскетбол

«Сакраменто» в пятницу вырвал победу у «Клипперс» со счетом 128:127.

За 15 секунд до финальной сирены разыгрывающий Расселл Уэстбрук допустил потерю при «+1», не сумев поймать мяч. В следующем владении «Кингз» заработали право на штрафные, бигмен Домантас Сабонис вывел хозяев вперед.

В последнем владении форвард Пол Джордж смазал 3-очковый на победу.

Поражение стало для «Клипперс» пятым подряд с Уэстбруком в составе.

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17 комментариев

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Николай Крекер
Ответ quznez
а зачем Гордон побежал в разгон атаки, когда времени на атаку 15 секунд и ты ведёшь +1? ну и спешка принесла результат - потерю. на тебе и так сфолят, остановись, посмотри на своих.
half court violation был бы
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lecter666_dest1ny
Ответ Vagant
В этой игре Расс набрал 27 очков, забив 12 из 16 с игры. Сделал 10 ассистов (на 5 потерь), а также cовершил 2 блока и 1 перехват. +/- = +10
Проблема в том, что. он реально какой то проклятый. Вроде нормально играет, но в ключевой момент мажет штрафной и не ловит пас (там его словить можно было). В лал была та же история постоянно
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Cash_flow
Ответ RomanZaharov
Там вообще нарушение 8 секунд
100%

15 секунд на атаку ЛАК, Гордон всё ещё на своей половине. Вот такие no-call моменты и решают судьбы матчей порой.
И никаких способов повлиять на моменты, где не было свистка, когда он должен был быть, пока не придумано
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Daishi
Ответ pro~dj
мы знаем зачем запостили эту новость) но не Уэстбрук слил концовку, а PG13
Да бросьте, 1 сложная треха под давлением перевешивает, то, что он своими стахановскими усилиями в эту концовку и втянул совместно с РоКо и Рассом?
+1
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+1
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Vagant
В этой игре Расс набрал 27 очков, забив 12 из 16 с игры.
Сделал 10 ассистов (на 5 потерь), а также cовершил 2 блока и 1 перехват.
+/- = +10
+1
-1
0
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quznez
а зачем Гордон побежал в разгон атаки, когда времени на атаку 15 секунд и ты ведёшь +1? ну и спешка принесла результат - потерю. на тебе и так сфолят, остановись, посмотри на своих.
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Sjjoe sakic
Тайный агент 😂
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Mit_Sam
Teamwork!
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Reyz
Эффект Уэстбрука
+2
-1
+1
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Максим Тарасов
Почему никто ничего не сказал про Гордона, который и отдавал тот пас
+6
0
+6
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shooter77
Два друга-негритенkа собрались порыбачить...
+1
-1
0
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RomanZaharov
Там вообще нарушение 8 секунд
+3
0
+3
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lecter666_dest1ny
Впринципе в этом матче не только Вестбрук виноват
+3
-2
+1
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пашу
Классический Расс)) Кстати, если бы на 1.20 Фокс был бы чуть хитрее, мог бы фол в атаке Уэстбруку нарисовать вполне.
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pro~dj
мы знаем зачем запостили эту новость)
но не Уэстбрук слил концовку, а PG13
+6
-4
+2
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A. V.
Никогда такого не было и вот опять
+6
-3
+3
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XobXob
Тут нечего комментировать
+4
-2
+2
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