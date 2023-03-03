Никола Йокич и Джейлен Брансон признаны игроками месяца в НБА

Теги Денвер Нью-Йорк НБА Никола Йокич Джейлен Брансон Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Далласа» Джейлен Брансон признаны игроками месяца в НБА. 

Йокич в феврале набирал 22,6 очка, 14,2 подбора и 10,2 передачи при 64,2% с игры и 50% из-за дуги. «Наггетс» показали результат 9-2.

Серб, который также признавался лучшим по итогам января, стал первым в истории «Денвера», кто получает награду два раза подряд.

Средние показатели Брансона – 27,3 очка и 6,0 передачи при 52,9% с игры и 42,6% из-за дуги. Результат «Никс» – 9-2.

От Западной конференции на приз также претендовали Энтони Дэвис, Де’Аарон Фокс, Дэмиан Лиллард, Лаури Маркканен и Клэй Томпсон. От Восточной – Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид, Донован Митчелл, Джулиус Рэндл, Паскаль Сиакам и Трэй Янг.

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2 комментария

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Три броска в одной атаке
Далласа?
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Федерико Сан-Фелипе
Брансон конечно многое выйграл, уйдя из даласа
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