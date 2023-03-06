Расселл Уэстбрук о первой победе с «Клипперс»: «Теперь мы можем забыть о неудачной серии и двигаться дальше»

Теги Клипперс Мемфис НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук поделился впечатлениями от первой победы в составе калифорнийской команды.

«Клипперс» победили «Мемфис» со счетом 135:129.

«Приятные чувства. Теперь мы можем скинуть этот груз и двигаться дальше.

51 очко «Мемфиса» в третьей четверти и наш «камбек» в четвертой? Мы понимали, что обязаны выигрывать», – заявил Уэстбрук.

«Клипперс» одержали первую победу с Уэстбруком в составе, перед этим команда уступила пять раз подряд. На счету разыгрывающего 9 очков, 5 подборов и 6 передач.

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1 комментарий

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pro~dj
как правильно заметили - сегодня без чудоватой одежды приехал на арену, и без жестов в игре обошелся - вот и победка подъехала)
а если серьезно, Расс в концовке реально дал огня, больше чем обычно, в защите отпахал, и в нападении очень показательно продавливал в краску - то что и нужно команде от него сейчас
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