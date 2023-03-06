Разыгрывающий «Клипперс» поделился впечатлениями от первой победы в составе калифорнийской команды.

« » победили « » со счетом 135:129.

«Приятные чувства. Теперь мы можем скинуть этот груз и двигаться дальше.

51 очко «Мемфиса» в третьей четверти и наш «камбек» в четвертой? Мы понимали, что обязаны выигрывать», – заявил Уэстбрук.

«Клипперс» одержали первую победу с Уэстбруком в составе, перед этим команда уступила пять раз подряд. На счету разыгрывающего 9 очков, 5 подборов и 6 передач.

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