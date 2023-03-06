Джордж и Ленард набрали на пару 76 очков, «Клипперс» прервали серию из пяти поражений
«Клипперс» в воскресенье прервали серию из пяти поражений подряд, победив на домашней арене «Мемфис» со счетом 135:129.
Лидеры «Клипперс» Пол Джордж (42) и Кавай Ленард (34) набрали на двоих 76 очков.
«Клипперс» одержали первую победу с Расселлом Уэстбруком в составе. На счету разыгрывающего 9 очков, 5 подборов и 6 передач.
Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».
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