« » в воскресенье прервали серию из пяти поражений подряд, победив на домашней арене « » со счетом 135:129.

Лидеры «Клипперс» (42) и (34) набрали на двоих 76 очков.

«Клипперс» одержали первую победу с в составе. На счету разыгрывающего 9 очков, 5 подборов и 6 передач.

Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф