Джордж и Ленард набрали на пару 76 очков, «Клипперс» прервали серию из пяти поражений

Теги Клипперс Мемфис НБА Расселл Уэстбрук Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» в воскресенье прервали серию из пяти поражений подряд, победив на домашней арене «Мемфис» со счетом 135:129.

Лидеры «Клипперс» Пол Джордж (42) и Кавай Ленард (34) набрали на двоих 76 очков.

«Клипперс» одержали первую победу с Расселлом Уэстбруком в составе. На счету разыгрывающего 9 очков, 5 подборов и 6 передач.

Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».

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