Девин Букер и Джулиус Рэндл – лучшие игроки недели

Атакующий защитник « » и тяжелый форвард « » признаны лучшими игроками 20-й недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

«Финикс» завершил прошедшую неделю с результатом 3-0. Букер набирал 36,0 очка, 5,3 подбора, 7,7 передачи и 1,0 блок-шота в среднем за матч, при 56,0% с игры, 50,0% из-за дуги и 77,8% с линии.

Рэндл на минувшей неделе набирал в среднем 29,5 очка, 8,3 подбора и 4,8 передачи при 52,6% с игры, 46,5% из-за дуги и 72,7% с линии. «Нью-Йорк» выиграл 4 матча из 4 и продлил серию до 9 побед подряд.

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