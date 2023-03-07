Ник Нерс об удалении Скотти Барнса: «Абсолютно ничего не было»

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Главный тренер «Торонто» Ник Нерс прокомментировал удаление форварда «Рэпторс» Скотти Барнса в решающий момент матча с «Денвером» (114:118).

«Отличная игра, которая, как казалось, должна была свестись к отличной концовке. К сожалению, мы не увидели хорошей концовки. Особенно если говорить об удалении Скотти.

Абсолютно ничего не было. Ничего. Скотти даже не участвовал в эпизоде. Судьи зафиксировали фол у Якоба Пелтля. Ничего не было. Что поделать, такое бывает», – сказал Нерс.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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