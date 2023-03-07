Скотт Фостер удалил Скотти Барнса на последней минуте матча с «Денвером»

Теги Денвер Торонто НБА видео судьи Скотт Фостер Якоб Пелтль Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс был удален с площадки в решающий момент матча с «Денвером» (114:118).

За 28,3 секунды до завершения четвертой четверти при «+1» в пользу «Наггетс» было зафиксировано нарушение у центрового канадцев Якоба Пелтля.

В последовавшей паузе судья Скотт Фостер выписал Барнсу технический и удалил его.

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2 комментария

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Sergio19882007
Знатно конечно судьи вытащили Денвер в концовке)
0
-2
-2
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Райли Карри
cp3 скоро завершит, Фостеру нужен новый герой
+3
0
+3
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