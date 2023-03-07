Форвард « » был удален с площадки в решающий момент матча с « » (114:118).

За 28,3 секунды до завершения четвертой четверти при «+1» в пользу «Наггетс» было зафиксировано нарушение у центрового канадцев Якоба Пелтля. В последовавшей паузе судья выписал Барнсу технический и удалил его.

После игры Фостер в официальном отчете прокомментировал эпизод и объяснил принятое решение.

«Он был удален с техническим замечанием, так как использовал слова, которые напрямую ставят под сомнение честность судейской бригады», – сказал Фостер.

Барнс на пресс-конференции после игры заявил, что разговаривал сам с собой.

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