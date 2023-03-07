Скотт Фостер – об удалении Барнса: «Он поставил под сомнение честность судейской бригады»
Форвард «Торонто» Скотти Барнс был удален с площадки в решающий момент матча с «Денвером» (114:118).
За 28,3 секунды до завершения четвертой четверти при «+1» в пользу «Наггетс» было зафиксировано нарушение у центрового канадцев Якоба Пелтля. В последовавшей паузе судья Скотт Фостер выписал Барнсу технический и удалил его.
После игры Фостер в официальном отчете прокомментировал эпизод и объяснил принятое решение.
«Он был удален с техническим замечанием, так как использовал слова, которые напрямую ставят под сомнение честность судейской бригады», – сказал Фостер.
Барнс на пресс-конференции после игры заявил, что разговаривал сам с собой.
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