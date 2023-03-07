Разыгрывающий « » считает, что действующих чемпионов НБА не стоит списывать со счетов в плей-офф, несмотря на неубедительную игру в регулярке.

«С нами по-прежнему происходят разные вещи, нам приходится иметь с этим дело, при всем при этом мы настроены оптимистично. До тех пор, пока нас не обыграют, мы все еще неудобный соперник для любой команды.

И нам важно иметь эту уверенность в себе в завершающей части регулярного чемпионата и плей-офф», – заявил Карри.

«Уорриорз» занимают 5-е место на Западе с результатом 34-31.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?