Стефен Карри о перспективах «Уорриорз» в плей-офф: «Мы все еще неудобный соперник для любой команды»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что действующих чемпионов НБА не стоит списывать со счетов в плей-офф, несмотря на неубедительную игру в регулярке.

«С нами по-прежнему происходят разные вещи, нам приходится иметь с этим дело, при всем при этом мы настроены оптимистично. До тех пор, пока нас не обыграют, мы все еще неудобный соперник для любой команды.

И нам важно иметь эту уверенность в себе в завершающей части регулярного чемпионата и плей-офф», – заявил Карри.

«Уорриорз» занимают 5-е место на Западе с результатом 34-31.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

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6 комментариев

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Sharky shark
Ответ Andraey
Стеф, где Уиггинс?
Где-то читал, что у него какие-то семейные проблемы
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Sergio19882007
Ответ Xell
Главное на Лейкерс, Финикс и Денвер не попасть))
ГСВ вынесут в пяти матчах максимум этот Денвер)
0
-7
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Мурзин Ринат
Ответ Andraey
Стеф, где Уиггинс?
Похоже там же где и Симмонс - ментальные проблемы, или после скандала с Пулом держат ссор внутри команды, то что дело там не чисто это явно, его даже на скамейки нет во время игр, или на контракт наиграл и всё
+1
-8
-7
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Xell
Главное на Лейкерс, Финикс и Денвер не попасть))
+2
-5
-3
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CoolTime
В плей-офф еще попасть надо, а с теми результатами что воины демонстрируют на выезде это непростоя задача, меньше них на выезде выиграли только Сперс и Рокетс
+4
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Andraey
Стеф, где Уиггинс?
+3
0
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