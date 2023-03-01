Энтони Дэвис: «Не хочу, чтобы Леброн Джеймс вернулся в строй раньше времени»

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Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис отметил, что Леброну Джеймсу важно полностью восстановиться от травмы, прежде чем вернуться на паркет.

«Чего я не хочу, так это того, чтобы он вернулся в строй раньше времени и травма продолжала его беспокоить. Он не сможет быть самим собой.

Я хочу, чтобы он полностью восстановился, прежде чем выйдет на паркет. Задача остальных игроков команды активизироваться и продолжить выигрывать матчи», – заявил Дэвис.

Ожидается, что Джеймс пропустит 2-3 недели из-за травмы правой стопы.

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1 комментарий

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Jazzzz
Вот это заголовок!
Сразу видно, что автор новости знает свое дело))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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