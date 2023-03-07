Малкольм Брогдон: «Надо было удерживать крупный перевес. Поражение от «Кэвз» – не вина Гранта Уильямса»
Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон поддержал форварда Гранта Уильямса, который смазал два штрафных броска на последней секунде матча с «Кливлендом» (114:118 ОТ) при равном счете.
«Обескураживающий результат. Мы вели 10-12 очков за три минуты до конца. Надо было удерживать крупный перевес, нельзя было доводить до такого.
Нельзя было допускать, чтобы все решали штрафные броски. Поражение от «Кэвз» – не вина Гранта Уильямса», – заявил Брогдон.
«Селтикс», которые провели встречу без Джейсона Тейтума, уступили 14-очковое преимущество в четвертой четверти.
В воскресенье «Бостон» во втором овертайме уступил «Нью-Йорку».
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