Защитник «Никс» стал автором спасительного данка в концовке основного времени матча с «Рэпторс».

Барретт перевел матч с « » в овертайм эффектным данком с сопротивлением лучшего новичка прошлого сезона за 0,6 секунды до сирены.

В дополнительное время «Рэпторс» все же вырвали победу – 123:121. На счету Барретта 32 очка и 7 подборов.

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