Ар Джей Барретт перевел матч с «Торонто» в овертайм эффектным данком с сопротивлением Скотти Барнса
Защитник «Никс» Ар Джей Барретт стал автором спасительного данка в концовке основного времени матча с «Рэпторс».
Барретт перевел матч с «Торонто» в овертайм эффектным данком с сопротивлением лучшего новичка прошлого сезона Скотти Барнса за 0,6 секунды до сирены.
В дополнительное время «Рэпторс» все же вырвали победу – 123:121. На счету Барретта 32 очка и 7 подборов.
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