Игроки « » и устроили небольшую перепалку во время разминки в большом перерыве матча с « » (117:105).

34-летний Янг попытался настроить лучшего новичка минувшего сезона на игру, но разговор постепенно перешел на повышенные тона.

Янг: Я пытаюсь подготовить тебя к игре.

Барнс: Какого черта? Кто сказал, что я не готов?

После матча оба баскетболиста заявили, что между ними нет проблем.

«У нас возникло недопонимание. На самом деле он сказал мне, что любит меня, я ответил, что отношусь к нему таким же образом. Между братьями иногда возникают споры, особенно когда оба со страстью относятся к игре», – отметил Янг.

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