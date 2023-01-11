Скотти Барнс обыграл Макдэниэлса при помощи разворота и вколотил сверху через Пламли

Теги Шарлотт Торонто НБА видео Мэйсон Пламли Джален Макдэниэлс Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс во время матча против «Шарлотт» исполнил мощный данк через центрового соперника Мэйсона Пламли.

За 9:25 до конца третьей четверти Барнс обыграл Джалена Макдэниэлса при помощи разворота, прошел к кольцу и вколотил сверху через Пламли.

Лучший новичок прошлого сезона завершил матч с 7 очками, 7 передачами и 5 подборами.

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