Скотти Барнс обыграл Макдэниэлса при помощи разворота и вколотил сверху через Пламли

Форвард « » во время матча против « » исполнил мощный данк через центрового соперника .

За 9:25 до конца третьей четверти Барнс обыграл при помощи разворота, прошел к кольцу и вколотил сверху через Пламли.

Лучший новичок прошлого сезона завершил матч с 7 очками, 7 передачами и 5 подборами.

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