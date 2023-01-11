Скотти Барнс обыграл Макдэниэлса при помощи разворота и вколотил сверху через Пламли
Форвард «Торонто» Скотти Барнс во время матча против «Шарлотт» исполнил мощный данк через центрового соперника Мэйсона Пламли.
За 9:25 до конца третьей четверти Барнс обыграл Джалена Макдэниэлса при помощи разворота, прошел к кольцу и вколотил сверху через Пламли.
Лучший новичок прошлого сезона завершил матч с 7 очками, 7 передачами и 5 подборами.
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