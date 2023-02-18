Грант Уильямс сменил Андре Игудалу на посту первого вице-президента профсоюза игроков

Теги Бостон Кливленд Голден Стэйт Мемфис Андре Игудала НБА Кайри Ирвинг Донован Митчелл Джарен Джексон-младший Грант Уильямс Баскетбол

Профсоюз игроков НБА избрал форварда «Бостона» Гранта Уильямса первым вице-президентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уильямс сменил форварда «Голден Стэйт» Андре Игудалу, который занимал этот пост в течение четырех лет.

Вице-президентами были избраны форвард «Мемфиса» Джарен Джексон и защитник «Кливленда» Донован Митчелл. Трехлетний срок Кайри Ирвинга («Даллас») на посту вице-президента профсоюза игроков истек.

Президентом профсоюза игроков является защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум. Должность исполнительного директора организации занимает Тамика Тремальо.

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2 комментария

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Федерико Сан-Фелипе
Ну кайри на вице президенте это стильно
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Tim Timson
накануне локаута все пытаются ветераны свалить из профсоюза)
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