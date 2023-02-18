Грант Уильямс сменил Андре Игудалу на посту первого вице-президента профсоюза игроков
Профсоюз игроков НБА избрал форварда «Бостона» Гранта Уильямса первым вице-президентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Уильямс сменил форварда «Голден Стэйт» Андре Игудалу, который занимал этот пост в течение четырех лет.
Вице-президентами были избраны форвард «Мемфиса» Джарен Джексон и защитник «Кливленда» Донован Митчелл. Трехлетний срок Кайри Ирвинга («Даллас») на посту вице-президента профсоюза игроков истек.
Президентом профсоюза игроков является защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум. Должность исполнительного директора организации занимает Тамика Тремальо.
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