Грант Уильямс сменил Андре Игудалу на посту первого вице-президента профсоюза игроков

Профсоюз игроков НБА избрал форварда « » первым вице-президентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Уильямс сменил форварда « » Андре Игудалу, который занимал этот пост в течение четырех лет.

Вице-президентами были избраны форвард « » Джарен Джексон и защитник « » Донован Митчелл. Трехлетний срок Кайри Ирвинга («Даллас») на посту вице-президента профсоюза игроков истек.

Президентом профсоюза игроков является защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум. Должность исполнительного директора организации занимает Тамика Тремальо.

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