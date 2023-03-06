Иммануэл Куикли в матче с «Селтикс» набрал рекордные 38 очков, отыграв 55 минут

Защитник « » обновил личный рекорд результативности в матче с «Селтикс» (131:129 2ОТ).

Куикли записал на свой счет 38 очков при 15 из 28 с игры, проведя на площадке 55 минут.

Иммануэл вышел в стартовой пятерке вместо получившего повреждение Джейлена Брансона. Во втором овертайме он набрал 7 очков.

В активе Куикли также 8 подборов, 7 передач, 4 перехвата и 2 блок-шота.

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