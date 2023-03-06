Иммануэл Куикли в матче с «Селтикс» набрал рекордные 38 очков, отыграв 55 минут

Теги Бостон Нью-Йорк НБА видео Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли обновил личный рекорд результативности в матче с «Селтикс» (131:129 2ОТ).

Куикли записал на свой счет 38 очков при 15 из 28 с игры, проведя на площадке 55 минут.

Иммануэл вышел в стартовой пятерке вместо получившего повреждение Джейлена Брансона. Во втором овертайме он набрал 7 очков.

В активе Куикли также 8 подборов, 7 передач, 4 перехвата и 2 блок-шота.

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4 комментария

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xamer 9
Ответ AlexKhokhlov
55 минут. Тибодо))
3 минуты провел на лавке, и те Тибодо наверное отжиматься заставлял)
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Vagant
55 минут - рекорд для этого сезона - ни один игрок столько не играл в одном матче
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Сергей Соловьев
Джимми Батлер по этому поводу бы сказал: "у Вас в ростере есть ещё 11 грёбаных игроков")))
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AlexKhokhlov
55 минут. Тибодо))
+8
0
+8
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