Ти Морэнт: «Я отказываюсь оправдывать поступки Джа»

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Отец звездного разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта прервал молчание по поводу ситуации с его сыном.

«Никто не совершенен. Да, я немного чувствую себя опозоренным. Знаете почему? Потому что являясь отцом, вы всегда будете хотеть, чтобы ваш ребенок был идеальным. Я люблю этого пацана до смерти и умер бы за то, чтобы он жил! Я отказываюсь оправдывать его поступки, но знаю, что в этой штуке под названием жизнь у всех нас есть боевые раны и шрамы.

Но прежде чем распять другого человека, спросите себя, насколько идеально вы живете. Мой сын в центре внимания, поэтому все, что он делает преувеличено... Мы вернемся и станем еще лучше. Big 12», – написал Ти Морэнт в социальной сети.

В данный момент аккаунты отца и сына деактивированы.

Ранее Джа Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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2 комментария

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Максим Шумов
А можно ещё одну серию ПО Гриззлис и Вулвс? Переживаю за отношения Ти Морэнта и Таунса-старшего больше, чем за свои)
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Вадим Дзахоев
Здраво, Ну а Моранту младшему хочется пожелать повзрослеть и, учитывая его манеру игры, быть здоровым и побольше радовать нас красивой игрой
+2
0
+2
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