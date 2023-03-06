Гилберт Аренас: «Все мое наследие было перечеркнуто из-за одного неверного решения»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас вспомнил свои эмоции в момент известного происшествия в 2009 году.

После небольшого конфликта Аренас принес в раздевалку « » незаряженный пистолет и начал угрожать партнеру по команде Джаварису Криттентону. Тот в ответ вытащил свой пистолет, уже заряженный, взвел курок и направил на Гилберта.

«Пройти через эту ситуацию с Джаварисом было действительно шокирующе. Потому что все мои мысли были о том, что ты можешь сделать сотню вещей правильно, но стоит тебе совершить одну ошибку, и она перечеркнет все твое наследие.

Все мое наследие было перечеркнуто из-за одного неверного решения, одного неверного суждения. Теперь во всем мире обо мне судят лишь по этой ситуации», – рассказал Аренас в подкасте Дрэймонда Грина.

В 2011 году Криттентон был признан виновным в непредумышленном убийстве женщины и нападении при отягчающих обстоятельствах. Сейчас он отбывает 23-летний тюремный срок.

Ранее звездный разыгрывающий « » был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.