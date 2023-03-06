Гилберт Аренас: «Все мое наследие было перечеркнуто из-за одного неверного решения»

Теги происшествия Мемфис НБА Гилберт Аренас Вашингтон Джаварис Криттентон Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас вспомнил свои эмоции в момент известного происшествия в 2009 году.

После небольшого конфликта Аренас принес в раздевалку «Вашингтона» незаряженный пистолет и начал угрожать партнеру по команде Джаварису Криттентону. Тот в ответ вытащил свой пистолет, уже заряженный, взвел курок и направил на Гилберта.

«Пройти через эту ситуацию с Джаварисом было действительно шокирующе. Потому что все мои мысли были о том, что ты можешь сделать сотню вещей правильно, но стоит тебе совершить одну ошибку, и она перечеркнет все твое наследие.

Все мое наследие было перечеркнуто из-за одного неверного решения, одного неверного суждения. Теперь во всем мире обо мне судят лишь по этой ситуации», – рассказал Аренас в подкасте Дрэймонда Грина.

В 2011 году Криттентон был признан виновным в непредумышленном убийстве женщины и нападении при отягчающих обстоятельствах. Сейчас он отбывает 23-летний тюремный срок.

Ранее звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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6 комментариев

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Вася Пупкин
Кто ж тебе виноват что ты ничем иным не запомнился? Карьеру Джейсона Кидда никто не рассматривает через призму его ареста за домашнее насилие.
0
-4
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Сергей Пузанков
Аренас - это в первую очередь чувак, который срал партнёрам в кроссовки, а потом уже чувак, который приносил в раздевалку волыну или набирал полтинник по заказу
+5
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+5
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Vanila Panda
Ответ Нина Гапорцина
до анекдота в коментах осталось 3,2,1..
пришел Аренас с пистолетом в раздевалку, а там армяне в нарды играют
+3
0
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MaxBridge
Наследие??😳
+3
-2
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Нина Гапорцина
до анекдота в коментах осталось 3,2,1..
0
-1
-1
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Артур Хайбрахманов
Как-то я упустил момент, что оппонент Аринаса сидит за убийство. Вот вам и гэнгста. Мда, наверное никто не скажет теперь, что Лига из мухи слона раздувает. Если есть пистолет, значит когда-то он может и выстрелить.
+10
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