Диллон Брукс: «Мы примем Морэнта с распростертыми объятиями»

Защитник « » прокомментировал свое отношение к ситуации с лидером команды .

«Мы – большая семья. Мы обнимаем его и показываем ему свою любовь. Он стойкий парень, с твердым характером. Как только он будет готов вернуться, мы примем его с распростертыми объятиями», – сказал .

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф