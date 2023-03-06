Диллон Брукс: «Мы примем Морэнта с распростертыми объятиями»

Теги Мемфис НБА Диллон Брукс Джа Морэнт Баскетбол

Защитник «Мемфиса» прокомментировал свое отношение к ситуации с лидером команды Джа Морэнтом.

«Мы – большая семья. Мы обнимаем его и показываем ему свою любовь. Он стойкий парень, с твердым характером. Как только он будет готов вернуться, мы примем его с распростертыми объятиями», – сказал Брукс.

Ранее Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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1 комментарий

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софочка
"Возвращение Моранта - это пушка! К плей-офф Мемфис будет во всеоружии. Соперников на пушечный выстрел не подпустим", - добавил Брукс.
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