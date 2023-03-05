Джа Морэнт может быть отстранен на 50 игр

Звездный разыгрывающий « » может столкнуться с гораздо более серьезными последствиями, если его вина подтвердится.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился небольшим отрывком о том, каким может быть наказание Джа, если лиге станет известно, что он проносил пистолет на площадку любой команды или в здание, принадлежащее .

Один из пользователей Reddit отметил, что Морэнт был в Денвере, когда показывал пистолет в социальных сетях, а это значит, что он пронес оружие в самолет команды.

Согласно действующим правилам коллективного соглашения, это явное нарушение, за которое он может быть дисквалифицирован как минимум на 50 игр.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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