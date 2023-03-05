Джа Морэнт может быть отстранен на 50 игр

Теги происшествия Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может столкнуться с гораздо более серьезными последствиями, если его вина подтвердится.

Инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился небольшим отрывком о том, каким может быть наказание Джа, если лиге станет известно, что он проносил пистолет на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.

Один из пользователей Reddit отметил, что Морэнт был в Денвере, когда показывал пистолет в социальных сетях, а это значит, что он пронес оружие в самолет команды.

Согласно действующим правилам коллективного соглашения, это явное нарушение, за которое он может быть дисквалифицирован как минимум на 50 игр.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

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16 комментариев

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Allen Liberty
Ну чтож он в опе со всех сторон.Попятится потеряет стрит кредибилити и поддержку рил ниггаз,а останется ганстой будет на плохом счету в лиге.Он тупой и нехаризматичный.Не Айверсон,подними прыжкам не вывезет.
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Григорий Ефимов
Ответ Birdman NBA
50 матчей дисквалификации ему на пользу пойдут.
Метта Уорлд Пис, кстати, реально в итоге изменился. Не сразу после дисквы, но в итоге бан после драки пошел ему на пользу.
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vufer
Ответ кандид
Мне вот интересно, если под угрозой такого серьёзного наказания, что-то шевельнётся в его маленьком мозжечке и он решит избавиться от пистолета, то как именно это сделать законным способом? Выбросить в помойку, очевидно, нельзя. Продать, я думаю, тоже. Сдать властям? Есть такая процедура?
Можно продать. Но не на частном рынке а через магазин. Понятно, что получит чуть меньше денег, но это не проблема.

Опять же, думаю сейчас его проблема не в том что он владеет огрестрелом (получить разрешение на владение это не проблема от слова "вообще"). Проблема в том, что он нарушил правила НБА о запрете проноса "пистолета на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.".

Думаю - правильным решением будет:
а) публично покаяться и принести всем глубочайшие извинения
б) сказать (и попытаться доказать) что купил пистолет именно в денвере. И там же его и продал. (т.е. в командном самолете пистолета не было)
б2) сказать что это был муляж.
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Ernyko
Плохое воспитание дает о себе знать ☝🏻
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Аркадий Байдерин
Ответ Марсель Объелся
Учитывая бедовость первых пиков драфта 2019, Гарланд теперь лучший игрок оттуда походу
Джорлан Пул покруче 😉
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Cash_flow
Ответ кандид
Мне вот интересно, если под угрозой такого серьёзного наказания, что-то шевельнётся в его маленьком мозжечке и он решит избавиться от пистолета, то как именно это сделать законным способом? Выбросить в помойку, очевидно, нельзя. Продать, я думаю, тоже. Сдать властям? Есть такая процедура?
Спрячет в бардачок
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кандид
Мне вот интересно, если под угрозой такого серьёзного наказания, что-то шевельнётся в его маленьком мозжечке и он решит избавиться от пистолета, то как именно это сделать законным способом? Выбросить в помойку, очевидно, нельзя. Продать, я думаю, тоже. Сдать властям? Есть такая процедура?
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-3
-3
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Birdman NBA
50 матчей дисквалификации ему на пользу пойдут.
+6
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Артур Хайбрахманов
Ответ Tim Timson
элегантно в Денвере работают)
Это наглая подтасовка звука (с) (Гена Орлов).
+4
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armageddon123456
Вот это уже то что надо для промывки мозгов, ещё и ЗП лишить за эти матчи - и в другой раз он подумает, доставать ему пистолет на людях или нет, и вообще - нужен ли он еиу
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Марсель Объелся
Учитывая бедовость первых пиков драфта 2019, Гарланд теперь лучший игрок оттуда походу
+15
-3
+12
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Лиллард унижатель!
Ответ Tim Timson
элегантно в Денвере работают)
Подкинули!
+5
-1
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ygcn5c2ty9
Ну он суперзвезда, пропишут ему эти 50 матчей условно, а если он второй раз достанет пистолет, то это конечно надо быть феерическим молодым человеком
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ygcn5c2ty9
Новость пушка
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Xell
Ну это финиш. Дурачок.
+26
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Tim Timson
элегантно в Денвере работают)
+35
0
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