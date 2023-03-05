Джа Морэнт может быть отстранен на 50 игр
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт может столкнуться с гораздо более серьезными последствиями, если его вина подтвердится.
Инсайдер ESPN Бобби Маркс поделился небольшим отрывком о том, каким может быть наказание Джа, если лиге станет известно, что он проносил пистолет на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.
Один из пользователей Reddit отметил, что Морэнт был в Денвере, когда показывал пистолет в социальных сетях, а это значит, что он пронес оружие в самолет команды.
Согласно действующим правилам коллективного соглашения, это явное нарушение, за которое он может быть дисквалифицирован как минимум на 50 игр.
Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.
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Опять же, думаю сейчас его проблема не в том что он владеет огрестрелом (получить разрешение на владение это не проблема от слова "вообще"). Проблема в том, что он нарушил правила НБА о запрете проноса "пистолета на площадку любой команды или в здание, принадлежащее НБА.".
Думаю - правильным решением будет:
а) публично покаяться и принести всем глубочайшие извинения
б) сказать (и попытаться доказать) что купил пистолет именно в денвере. И там же его и продал. (т.е. в командном самолете пистолета не было)
б2) сказать что это был муляж.