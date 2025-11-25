Купер Флэгг о предстоящем матче с «Лейкерс»: «Для меня это просто очередная игра. Я стараюсь выжить день за днем»
Купер Флэгг не видит в грядущей игре с «Лейкерс» ничего особенного.
Новичок «Далласа» Купер Флэгг описал свое отношение к матчу против «Лейкерс», который состоится 29 ноября. Встречи этих клубов имеют особый накал из-за громкого февральского обмена Луки Дончича.
«Я бы сказал, что для меня это просто еще одна игра. Я знаю, что вокруг этого матча будет много шума, и в головах многих парней будут разные мысли и все такое. Но для меня это просто очередная игра. Я просто стараюсь выжить день за днем, делать все постепенно, шаг за шагом, игру за игрой. Сейчас мы просто ищем способы побеждать», – сказал Флэгг.
