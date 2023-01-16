Душко Иванович: «Трем-четырем нашим игроками не хватает концентрации и агрессивности, чтобы играть в форме «Црвены Звезды»

Главный тренер «Црвены Звезды» после победы над «Будучностью» в матче лиги заявил, что некоторым игрокам его команды не хватает концентрации и агрессивности, чтобы выступать в форме белградской команды.

«Я доволен победой и тем, как мы играли. Все сложилось удачно. Я очень доволен приемом и прекрасной публикой. Впервые в этом сезоне мы с самого начала знали, чего хотим и в защите, и в нападении.

Мы играли без трех-четырех игроков, которым не хватает концентрации и агрессивности, чтобы играть в форме « », — сказал Иванович.

Неманя Недович сыграл в сумме всего 14 минут в последних двух матчах Адриатической лиги. Филип Петрушев начал встречу в стартовой пятерке, но сыграл всего 13 минут.

Джон Холланд провел на площадке всего 2 минуты, Бен Бентил, вернувшийся после болезни, отыграл чуть меньше семи минут. Мирослав Радулица и Огнен Кузмич не попали в заявку на матч.

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