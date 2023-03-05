Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях встретится с «Цибоной», «Цедевита-Олимпия» примет «Игокеа»

В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги состоятся два матча.

Сербская «Црвена Звезда» в гостях встретится с хорватской «Цибоной», словенская «Цедевита-Олимпия» примет боснийскую «Игокеа».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-1, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 13-5, Будучность Черногория – 14-6, ФМП Сербия – 12-8, Задар Хорватия – 9-11, Студентски Центар Черногория – 9-10, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 7-12, Морнар Бар Черногория – 6-12, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-13, Борац Чачак Сербия – 4-15, Скопье Северная Македония - 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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