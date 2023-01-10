Душко Иванович: «Лука Вильдоса возобновил тренировки, он чувствует себя хорошо»

Главный тренер « » заявил, что разыгрывающий близок к возвращению на площадку.

«Вильдоса возобновил тренировки, он чувствует себя хорошо. Посмотрим, но вряд ли он сыграет во вторник против «Реала». А дальше уже будет видно», – сказал Иванович.

Вильдоса получил частичный разрыв подколенного сухожилия во время встречи 16-го тура Евролиги против «Барселоны» 30 декабря. Первые медицинские осмотры показали, что он может пропустить около месяца.

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