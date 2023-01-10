Душко Иванович: «Лука Вильдоса возобновил тренировки, он чувствует себя хорошо»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Лука Вильдоса Баскетбол

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович заявил, что разыгрывающий Лука Вильдоса близок к возвращению на площадку.

«Вильдоса возобновил тренировки, он чувствует себя хорошо. Посмотрим, но вряд ли он сыграет во вторник против «Реала». А дальше уже будет видно», – сказал Иванович.

Вильдоса получил частичный разрыв подколенного сухожилия во время встречи 16-го тура Евролиги против «Барселоны» 30 декабря. Первые медицинские осмотры показали, что он может пропустить около месяца.

Аргентинец был признан самым ценным игроком декабря в Евролиге.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд – за 8 лет. И помог создать бизнес, который сейчас оценивают в $5 млрд

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий