Желько Обрадовича дважды назвали «Душко» во время пресс-конференции
«Партизан» в воскресенье уверенно обыграл «Студентски центар» в матче Адриатической лиги – 100:81.
На пресс-конференции после игры главный тренер «Партизана» Желько Обрадович был представлен как «Душко». Вероятно, эта ошибка отсылает к другому известному специалисту Душко Ивановичу, который возглавляет «Црвену Звезду».
«Душко может быть кем-то другим, но я точно нет», – отреагировал Обрадович.
Представитель «Студентски центар» все еще был в замешательстве.
– Ты не знаешь моего имени?
– Знаю.
– Ну и какое?
– Душко Обрадович.
Легендарный тренер после этого расхохотался. Представитель «Студентски центар» предположил, что его снимает скрытая камера ради розыгрыша, после чего стал смеяться весь зал для пресс-конференций. Тут ведущий поправился и извинился.
«Да ладно, наслаждайся! Все нормально! Немного посмеялись, все в порядке», – успокоил его Обрадович.
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