Желько Обрадовича дважды назвали «Душко» во время пресс-конференции

Теги Желимир Обрадович Партизан Душко Иванович Црвена Звезда MTS видео Адриатическая лига довление Студентски центар Баскетбол

«Партизан» в воскресенье уверенно обыграл «Студентски центар» в матче Адриатической лиги – 100:81.

На пресс-конференции после игры главный тренер «Партизана» Желько Обрадович был представлен как «Душко». Вероятно, эта ошибка отсылает к другому известному специалисту Душко Ивановичу, который возглавляет «Црвену Звезду».

«Душко может быть кем-то другим, но я точно нет», – отреагировал Обрадович.

Представитель «Студентски центар» все еще был в замешательстве.

– Ты не знаешь моего имени? 

– Знаю.

– Ну и какое?

– Душко Обрадович.

Легендарный тренер после этого расхохотался. Представитель «Студентски центар» предположил, что его снимает скрытая камера ради розыгрыша, после чего стал смеяться весь зал для пресс-конференций. Тут ведущий поправился и извинился.

«Да ладно, наслаждайся! Все нормально! Немного посмеялись, все в порядке», – успокоил его Обрадович.

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3 комментария

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Сибирский литовец
Желько , услышав в свой адрес Душко , засомневался и решил на всякий случай переспросить , как его зовут )
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Tomas Nepotrebko
Видео https://www.youtube.com/watch?v=VC9-xN8SRkA
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pokazun
- И все-таки Фёдор....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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