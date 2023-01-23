« » в воскресенье уверенно обыграл «Студентски центар» в матче лиги – 100:81.

На пресс-конференции после игры главный тренер «Партизана» Желько Обрадович был представлен как «Душко». Вероятно, эта ошибка отсылает к другому известному специалисту , который возглавляет « ».

«Душко может быть кем-то другим, но я точно нет», – отреагировал Обрадович.

Представитель «Студентски центар» все еще был в замешательстве.

– Ты не знаешь моего имени?

– Знаю.

– Ну и какое?

– Душко Обрадович.

Легендарный тренер после этого расхохотался. Представитель «Студентски центар» предположил, что его снимает скрытая камера ради розыгрыша, после чего стал смеяться весь зал для пресс-конференций. Тут ведущий поправился и извинился.

«Да ладно, наслаждайся! Все нормально! Немного посмеялись, все в порядке», – успокоил его Обрадович.

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