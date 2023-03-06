Журналист Аллен Сильва поделился своими мыслями от наблюдения за разыгрывающим « » Д’Анджело Расселлом, который пропускает последние матчи из-за повреждения голеностопа.

«Я видел его на разминке перед игрой в воскресенье. Он не был похож на человека, который близок к возвращению в строй. Я могу ошибаться. Но он не делал ничего серьезного, каких-то упражнений, ускорений и подобных вещей. Меня это немного беспокоит. Была надежда, что он продвинулся дальше в восстановительном процессе», – заявил Сильва.

По словам главного тренера «Лейкерс» , приобретенный перед дедлайном Расселл «движется в правильном направлении», но прямо сейчас играть не готов.

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