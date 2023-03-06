Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не замечали друг друга перед стартовым вбрасыванием

Между лидером « » и звездным разыгрывающим « » не было зрительного контакта перед началом встречи.

Дюрэнт с 37 очками помог своей команде добыть победу (130:126) в первой встрече после обмена бывших одноклубников. Ранее Кайри Ирвинг заявлял, что они находятся в дружеских отношениях.

Ирвинг и Дюрэнт начинали сезон в «Нетс», но перед дедлайном разыгрывающий потребовал обмена и отказался выходить на паркет.

В итоге «Мэверикс» приобрели Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Дориана Финни-Сита, Спенсера Динуидди, пик 1-го раунда драфта и два пика 2-го раунда. А «Санз» заполучили Дюрэнта в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и четыре пика 1-го раунда.