Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг не замечали друг друга перед стартовым вбрасыванием

Теги Даллас Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Между лидером «Финикса» Кевином Дюрэнтом и звездным разыгрывающим «Далласа» Кайри Ирвингом не было зрительного контакта перед началом встречи.

Дюрэнт с 37 очками помог своей команде добыть победу (130:126) в первой встрече после обмена бывших одноклубников. Ранее Кайри Ирвинг заявлял, что они находятся в дружеских отношениях.

Ирвинг и Дюрэнт начинали сезон в «Нетс», но перед дедлайном разыгрывающий потребовал обмена и отказался выходить на паркет.

В итоге «Мэверикс» приобрели Ирвинга и Маркиффа Морриса в обмен на Дориана Финни-Сита, Спенсера Динуидди, пик 1-го раунда драфта и два пика 2-го раунда. А «Санз» заполучили Дюрэнта в обмен на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера и четыре пика 1-го раунда.

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5 комментариев

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Александр Спирин
Ответ Tolball
Похоже Дюра обижен,что Кайри вынудил его опять искать себе "теплое местечко",хотя мог бы остаться и сжав зубы продолжать строить свою команду.
Кеша ещё летом хотел свалить.
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LBJ236
Каждый пошёл своим путём, теперь не до любезностей.
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Tolball
Похоже Дюра обижен,что Кайри вынудил его опять искать себе "теплое местечко",хотя мог бы остаться и сжав зубы продолжать строить свою команду.
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Sonder
Ответ The_Enot
"не было зрительного контакта" Вот это новость, и новость ли это!
так ониж друзья, якобы
не видно пламменых объятий
+1
-1
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The_Enot
"не было зрительного контакта"
Вот это новость, и новость ли это!
+1
-1
0
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