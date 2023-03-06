Пол Джордж набрал 42 очка и помог «Клипперс» прервать серию из пяти поражений

Теги Клипперс Мемфис НБА видео Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж в воскресенье помог команде прервать серию из пяти поражений подряд.

В матче с «Мемфисом» (135:129) Джордж записал на свой счет 42 очка при 12 из 23 с игры.

За 35 минут Пол также набрал 11 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

В четвертой четверти Джордж при поддержке Кавая Ленарда организовал рывок 17:0, который помог «Клипперс» сократить 10-очковое отставание.

Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».

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3 комментария

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UBAH_TAPAHOB
Неужели Расс не показал свой любимый жест?)
+2
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Дима Перепелица
В клатче классно мяч у триплджея отобрал, закончив все
+4
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Tim Timson
за себя и за того парня играл. которого позвал)
+3
-1
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