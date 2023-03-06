Звездный форвард « » в воскресенье помог команде прервать серию из пяти поражений подряд.

В матче с « » (135:129) Джордж записал на свой счет 42 очка при 12 из 23 с игры.

За 35 минут Пол также набрал 11 подборов, 3 передачи и 1 перехват.

В четвертой четверти Джордж при поддержке организовал рывок 17:0, который помог «Клипперс» сократить 10-очковое отставание.

Неудачная серия калифорнийцев началась 25 февраля во встрече с «Сакраменто».

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