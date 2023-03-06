Звездный форвард « » Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в матче с « » (117:111).

На последних секундах встречи не хватало одного подбора до трипл-дабла. Оказавшись под кольцом, грек намеренно бросил мяч в щит, чтобы получить необходимую статистику.

Адетокумбо прокомментировал эпизод.

«Я понимал, что в той ситуации лучше было не набирать очки, придержать мяч... В общем, я сыграл умно. Можно сказать, украл этот трипл-дабл», – произнес лидер «Бакс».

В активе Адетокумбо 23 очка (6 из 12 с игры), 10 подборов и 13 передач за 36 минут.

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