Яннис Адетокумбо о намеренном промахе и трипл-дабле: «Сыграл умно»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в матче с «Вашингтоном» (117:111).
На последних секундах встречи Янниу не хватало одного подбора до трипл-дабла. Оказавшись под кольцом, грек намеренно бросил мяч в щит, чтобы получить необходимую статистику.
Адетокумбо прокомментировал эпизод.
«Я понимал, что в той ситуации лучше было не набирать очки, придержать мяч... В общем, я сыграл умно. Можно сказать, украл этот трипл-дабл», – произнес лидер «Бакс».
В активе Адетокумбо 23 очка (6 из 12 с игры), 10 подборов и 13 передач за 36 минут.
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