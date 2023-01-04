Яннис Адетокумбо: «Хочу, чтобы моя игра всем казалась скучной»

Звездный форвард «Милуоки» , набрав 55 очков в победном матче против « » (123:113), признался, что хотел бы, чтобы его хорошая игра стала для всех обыденностью.

«Я хотел бы, чтобы моя игра была скучной. Чтобы я делал то, что делаю, и никто это не обсуждал, потому что всем надоело.

Вот чего я хочу. Я хочу, чтобы моя игра всем казалась скучной. Но не мне. Великим игрокам никогда не бывает скучно. Они всегда выкладываются по полной в каждом матче», – сказал Яннис.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)