Яннис Адетокумбо: «Хочу, чтобы моя игра всем казалась скучной»

Теги Милуоки НБА Вашингтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, набрав 55 очков в победном матче против «Вашингтона» (123:113), признался, что хотел бы, чтобы его хорошая игра стала для всех обыденностью.

«Я хотел бы, чтобы моя игра была скучной. Чтобы я делал то, что делаю, и никто это не обсуждал, потому что всем надоело.

Вот чего я хочу. Я хочу, чтобы моя игра всем казалась скучной. Но не мне. Великим игрокам никогда не бывает скучно. Они всегда выкладываются по полной в каждом матче», – сказал Яннис.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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1 комментарий

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dbraver
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Парадоксов друг?
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