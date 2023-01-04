Яннис Адетокумбо смазал данк через Дэниэла Гэффорда
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был близок к тому, чтобы исполнить один из лучших данков сезона.
На последних минутах матча против «Вашингтона» (123:113) Яннис прошел по центру и попытался исполнить мощный данк через центрового соперника Дэниэла Гэффорда, но ударил в дужку.
Адетокумбо завершил встречу с 55 очками, обновив личный рекорд результативности в одном матче.
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