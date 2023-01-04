Яннис Адетокумбо смазал данк через Дэниэла Гэффорда

Теги Милуоки НБА Вашингтон Яннис Адетокумбо Дэниэл Гэффорд Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо был близок к тому, чтобы исполнить один из лучших данков сезона.

На последних минутах матча против «Вашингтона» (123:113) Яннис прошел по центру и попытался исполнить мощный данк через центрового соперника Дэниэла Гэффорда, но ударил в дужку.

Адетокумбо завершил встречу с 55 очками, обновив личный рекорд результативности в одном матче.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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