Яннис Адетокумбо смазал данк через Дэниэла Гэффорда

Звездный форвард «Милуоки» был близок к тому, чтобы исполнить один из лучших данков сезона.

На последних минутах матча против « » (123:113) Яннис прошел по центру и попытался исполнить мощный данк через центрового соперника Дэниэла Гэффорда, но ударил в дужку.

Адетокумбо завершил встречу с 55 очками, обновив личный рекорд результативности в одном матче.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)