Яннис Адетокумбо исполнил реверс лэй-ап в стиле Майкла Джордана

Звездный форвард «Милуоки» во время матча против « » (123:113) исполнил красивый реверс лэй-ап в стиле легендарного .

Яннис обошел Руи Хатимуру вдоль лицевой линии, пролетел под кольцом и забросил мяч с отскоком от щита.

Адетокумбо завершил встречу с 55 очками, установив личный рекорд результативности в одном матче.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)