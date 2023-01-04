Яннис Адетокумбо исполнил реверс лэй-ап в стиле Майкла Джордана

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Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время матча против «Вашингтона» (123:113) исполнил красивый реверс лэй-ап в стиле легендарного Майкла Джордана.

Яннис обошел Руи Хатимуру вдоль лицевой линии, пролетел под кольцом и забросил мяч с отскоком от щита.

Адетокумбо завершил встречу с 55 очками, установив личный рекорд результативности в одном матче.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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