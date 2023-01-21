Лука Дончич показал жест в адрес судьи, который зафиксировал у него пронос мяча
Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич припомнил судье зафиксированный пронос мяча.
В третьей четверти матча с «Хит» (115:90) у Дончича зафиксировали пронос. Словенец стал спорить с судьей, ветеран «Майами» Юдонис Хаслем поднялся со скамейки и призвал лидера техасцев возвращаться на свою половину.
В следующем владении Лука забросил 3-очковый и с недовольным выражением на лице продемонстрировал судье отсылающий к проносу мяча жест.
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