Разыгрывающий «Мэверикс» припомнил судье зафиксированный пронос мяча.

В третьей четверти матча с «Хит» (115:90) у Дончича зафиксировали пронос. Словенец стал спорить с судьей, ветеран « » поднялся со скамейки и призвал лидера техасцев возвращаться на свою половину.

В следующем владении Лука забросил 3-очковый и с недовольным выражением на лице продемонстрировал судье отсылающий к проносу мяча жест.

Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты