Юдонис Хаслем: «Хочу быть парнем, который соединяет раздевалку, фронт-офис и владельцев «Хит»

Ветеран « » рассказал о планах на будущее.

«Даже несмотря на окончание карьеры, я должен оставаться здесь так же, как игроки и персонал, быть частью дальнейших процессов и побед. Я хочу стать владельцем, но при этом работать, а не сидеть сложа руки. Я хочу быть парнем, который соединяет точки между раздевалкой, фронт-офисом и владельцами. Иногда здесь можно что-то упустить», – заявил Хаслем.

42-летний форвард проводит свой 20-й сезон за «Хит». Летом он собирается завершить карьеру игрока.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта