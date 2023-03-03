Форвард « » признался, что ему тяжело даются поражения команды.

Флоридцы идут седьмыми на Востоке с результатом 33-30.

«Никто не любит проигрывать. Лично я теряю сон по ночам.

Рассчитывал, что мой последний год в НБА пройдет иначе. Но мне в жизни ничего не давалось легко, мне приходилось много работать, чтобы чего-то достичь. И у нас сейчас просто еще одна ситуация, когда надо работать, приятель. Чтобы получить то, что мы хотим, мы должны приложить немного больше усилий, дать немного больше. Именно так это и происходит в жизни», – заявил Хаслем.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА