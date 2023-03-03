Юдонис Хаслем: «Не сплю по ночам из-за поражений»

Теги Майами НБА Юдонис Хаслем Баскетбол

Форвард «Майами» Юдонис Хаслем признался, что ему тяжело даются поражения команды.

Флоридцы идут седьмыми на Востоке с результатом 33-30.

«Никто не любит проигрывать. Лично я теряю сон по ночам.

Рассчитывал, что мой последний год в НБА пройдет иначе. Но мне в жизни ничего не давалось легко, мне приходилось много работать, чтобы чего-то достичь. И у нас сейчас просто еще одна ситуация, когда надо работать, приятель. Чтобы получить то, что мы хотим, мы должны приложить немного больше усилий, дать немного больше. Именно так это и происходит в жизни», – заявил Хаслем.

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3 комментария

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ВинниПох
Неиграющий Хаслем как может "приложить немного больше усилий"? Он игроков может чаще бить что ли)
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Skeleton64
Я с большим уважением отношусь к Юдонису за его верность клубу и высочайшую профессиональную этику, но объективно слышать подобное от человека, который последние лет 5 выполняет функцию играющего маскота, достаточно забавно.
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scorp19
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