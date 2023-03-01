Яннис Адетокумбо вколотил сверху через Ника Клэкстона и Дориана Финни-Смита

Звездный форвард «Милуоки» в матче против «Бруклина» (118:104) отметился мощным данком через двух игроков соперника.

На последних секундах первой четверти Яннис прошел через всю площадку, ворвался в трехсекундную зону и забил сверху левой рукой с сопротивлением и .

Лидер Бакс» завершил встречу с 33 очками, 15 подборами и 4 передачами.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?