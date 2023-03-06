Главный тренер « » прокомментировал ситуацию с разыгрывающим , который показал пистолет во время трансляции в социальных сетях и пропустит как минимум 2 матча из-за дисквалификации .

«Очень непростая ситуация. Точной даты возвращения Джа у нас пока нет.

Он понимает, что принимал спорные решения и делал неправильные выборы в прошлом, и что за это предстоит понести ответственность. Он понимает, что совершил ошибки, но только время покажет, какой будет реакция. Мы поддержим его, мы будем следить за тем, чтобы он работал над собой и менялся.

Какие шаги он должен сделать, чтобы вернуться в команду? Скажу так: мы любим Джа, мы желаем ему всего наилучшего, мы поддерживаем его. Предстоит непростой процесс, но у нас отличный коллектив, который способен с этим справиться. Процесс выздоровления идет», – заявил Дженкинс.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф