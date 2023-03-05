Стивен Эй Смит – о деле Джа Морэнта: «НБА знает, что ты делаешь. Они всегда смотрят»

Известный спортивный эксперт прокомментировал ситуацию со звездным разыгрывающим « » .

«Я освещал в течение первых 10 лет его карьеры. Он получил много критики за компанию, в которой находился. Джа Морэнт виноват сам, и я горжусь тем, что он это осознал. Но ему нужно взять себя в руки.

В есть вневедомственная полиция, у них есть связи с ФБР, у них есть связи со всеми. НБА знает, что ты делаешь. Они знают, с кем ты это делаешь, они знают, где ты находишься, они знают, как ты себя ведешь в любое время. Не думайте, что они не следят. Они всегда смотрят», – заключил Смит.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование. Лидер «Гризлис» отстранен как минимум на два матча.

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