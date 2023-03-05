Стивен Эй Смит – о деле Джа Морэнта: «НБА знает, что ты делаешь. Они всегда смотрят»

Теги Аллен Айверсон Мемфис НБА Стивен Эй Смит Джа Морэнт Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит прокомментировал ситуацию со звездным разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Я освещал Аллена Айверсона в течение первых 10 лет его карьеры. Он получил много критики за компанию, в которой находился. Джа Морэнт виноват сам, и я горжусь тем, что он это осознал. Но ему нужно взять себя в руки.

В НБА есть вневедомственная полиция, у них есть связи с ФБР, у них есть связи со всеми. НБА знает, что ты делаешь. Они знают, с кем ты это делаешь, они знают, где ты находишься, они знают, как ты себя ведешь в любое время. Не думайте, что они не следят. Они всегда смотрят», – заключил Смит.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование. Лидер «Гризлис» отстранен как минимум на два матча.

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Последний боевой Матч звезд НБА прошел в 2001-м. Айверсон бухал три дня, а потом сражался с Западом, предрассудками и травмами

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3 комментария

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Maturmalai
Я тоже слышал, что перед драфтом и подписанием игроков, лига и клубы перетряхивают об игроках абсолютно все, в том числе файлы ФБР. Когда на кону стоят миллионные контракты, тут сто раз отмеришь. Правда, это не спасает от проколов вроде Дарко Миличича.
При этом, сомневаюсь, что игроки в свое свободное время находятся под колпаком у какой-то там вневедомственной полиции. Слишком уж часто они попадают в секс-скандалы и потасовки, когда рядом не оказывается никого, чтобы их остановить.
Ну и не знаю, какие там связи с ФБР надо иметь и при этом проворонить пост на инсте.
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ЮАГ
А в чём выразилось "осознание" Джа Морантом?
Только в том, что он не размахивал пистолетом на следующий день?(
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Tim Timson
НБА крута)..крикнул на стриме в 300 человек кайк бан, побил подругу при детях бан, втащил леприкону на паркете бан)
+1
0
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