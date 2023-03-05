Чемпионат Франции. «Монако» сразится с «Нантером», «Виллербан» примет «Страсбур»

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В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся два матча.

Лидер чемпионата «Монако» сразится с «Нантером», «Виллербан» примет «Страсбур».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Нантер
Дата проведения
5 марта, 19.00
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ – Страсбур
Дата проведения
5 марта, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-4, Метрополитан – 15-6, Шоле – 15-7, Дижон – 14-8, Ле-Ман – 12-9, Виллербан – 11-9, Бурк – 12-10,  Роанн – 12-10, Лимож – 11-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-12, Париж – 9-13, Ле-Портель – 8-14, Нантер – 8-13, Нанси – 8-14,  По-Ортез – 8-14, Блуа – 7-15, Фос Прованс – 7-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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