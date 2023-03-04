Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» – «Париж», «Лимож» сыграет с «Нанси» и другие матчи

В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.

«Гравлин-Дюнкерк» примет «Париж», « » сыграет с «Нанси».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Лимож – Нанси Дата проведения 4 марта, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Дижон – Блуа Дата проведения 4 марта, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Шоле – Бурк Дата проведения 4 марта, 22.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 17-4, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, – 13-8, Ле-Ман – 13-8, – 12-9, Виллербан – 11-9, – 11-10, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, – 8-13, Ле-Портель – 8-13, Нантер – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 8-13, Фос Прованс – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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