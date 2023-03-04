Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» – «Париж», «Лимож» сыграет с «Нанси» и другие матчи
В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А состоятся пять матчей.
«Гравлин-Дюнкерк» примет «Париж», «Лимож» сыграет с «Нанси».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 марта, 20.30, «Le Chaudron»
- Дата проведения
- 4 марта, 22.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 4 марта, 22.00, «Sportica»
- Дата проведения
- 4 марта, 22.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 4 марта, 22.00, «Salle de la Meilleraie»
Положение команд: Монако – 17-4, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 13-8, Бурк – 12-9, Виллербан – 11-9, Роанн – 11-10, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, Париж – 8-13, Ле-Портель – 8-13, Нантер – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 8-13, Фос Прованс – 6-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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