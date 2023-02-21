«Монако» ведет переговоры с Муаммаду Жете о переходе в межсезонье-2023

Центровой « » Муаммаду Жете (28 лет, 211 см) этим летом может перейти в « ».

«Монако» продвигается в переговорах с Жете о переходе в команду в межсезонье-2023.

В нынешнем розыгрыше француз набирает в среднем по 8,6 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.

«У каждого ролика в среднем по 50 млн просмотров»: Basi Pro был тренером-звездой в Китае, а сейчас развивает игроков МБА

20 лет назад Джордан сыграл в своем последнем Матче звезд. У него украли победное попадание на последних секундах