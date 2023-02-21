«Монако» ведет переговоры с Муаммаду Жете о переходе в межсезонье-2023
Центровой «Виртуса» Муаммаду Жете (28 лет, 211 см) этим летом может перейти в «Монако».
«Монако» продвигается в переговорах с Жете о переходе в команду в межсезонье-2023.
В нынешнем розыгрыше Евролиги француз набирает в среднем по 8,6 очка и 5,0 подбора в среднем за игру.
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