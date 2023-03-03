Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Ле-Маном»
В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Фос Прованс» сыграет с «Ле-Маном».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 22.00, «Halle des sports Parsemain»
Положение команд: Монако – 17-4, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Бурк – 12-9, Виллербан – 11-9, Роанн – 11-10, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, Париж – 8-13, Ле-Портель – 8-13, Нантер – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 8-13, Фос Прованс – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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