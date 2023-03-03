Чемпионат Франции. «Фос Прованс» сыграет с «Ле-Маном»

В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Фос Прованс» сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 17-4, Метрополитан – 15-6, Шоле – 14-7, Дижон – 13-8, Ле-Ман – 12-8, Бурк – 12-9, Виллербан – 11-9, Роанн – 11-10, Лимож – 10-11, Страсбур – 10-11, Гравлин-Дюнкерк – 10-11, Париж – 8-13, Ле-Портель – 8-13, Нантер – 8-13, Нанси – 8-13, Блуа – 8-13, По-Ортез – 8-13, Фос Прованс – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Лейкерс» позвонили в час ночи. В четыре утра я уже тренировался». У новичка ЦСКА есть перстень чемпиона НБА