Адриатическая лига. «Скопье» примет ФМП
В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги северомакедонское «Скопье» примет сербский клуб ФМП.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 20.00, «Sportska sala Jane Sandanski»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 16-1, Партизан Сербия – 16-2, Цедевита-Олимпия Словения – 12-4, ФМП Сербия – 12-6, Будучность Черногория – 12-6, Задар Хорватия – 9-10, Студентски Центар Черногория – 8-10, Сплит Хорватия – 8-10, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 7-10, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-12, Борац Чачак Сербия – 4-15, Скопье Северная Македония - 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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