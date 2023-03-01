«Црвена Звезда» официально заявила Факундо Кампаццо в Евролигу

«Црвена Звезда» после более чем двухмесячного ожидания смогла официально добавить разыгрывающего в заявку команды в .

Финансовая комиссия Евролиги наложила санкции на « » за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу было запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года. Кроме того, клуб был оштрафован на 25 000 евро.

Кампаццо мог играть только в лиге, где он набирал 13,4 очка, 3,1 подбора, 6,9 передачи и 2,3 перехвата в среднем за матч.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги с 11 победами и 14 поражениями.

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