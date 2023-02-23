Факундо Кампаццо: «Когда Воджнаровски написал, что «Даллас» меня отчислит, я понял, что что-то происходит»

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Разыгрывающий «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо признался, что узнал о своем уходе из «Далласа» из социальных сетей.

«Я делал свою работу, тренировался, выполнял задания, усердно работал и ждал своего шанса. Однако все закончилось не так, как я себе представлял. Я узнал из твиттера, что остался без контракта. Когда Эдриан Воджнаровски написал, что «Даллас» меня отчислит, я понял, что что-то происходит.

Я знал, что это может произойти по любой причине, поскольку у меня был негарантированный контракт, но не думал, что это случится так рано. Я думал, что это произойдет в январе, но не в декабре. Однако я воспринял новость хорошо. Самое тяжелое было то, что я не знал свой следующий клуб», — сказал аргентинец.

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