Адриатическая лига. «Сплит» – «Партизан», «Будучность» сыграет с «Задаром»

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В субботу, 4 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги хорватский «Сплит» примет сербский «Партизан», черногорская «Будучность» сыграет с хорватским «Задаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Сплит – Партизан
Дата проведения
4 марта, 20.00, «Dvorana KK Split»
Онлайн матча

Будучность – Задар
Дата проведения
4 марта, 22.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 16-1, Партизан Сербия – 16-2, Цедевита-Олимпия Словения – 12-4, Будучность Черногория – 12-6, ФМП Сербия – 12-7, Задар Хорватия – 9-10, Студентски Центар Черногория – 8-10, Сплит Хорватия – 8-10, Мега Сербия – 8-11, Цибона Хорватия – 7-10, Морнар Бар Черногория – 6-11, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-12, Борац Чачак Сербия – 4-15, Скопье Северная Македония - 4-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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