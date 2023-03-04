Гудурич продлил контракт с Фенербахче на 3 года

Атакующий защитник « » Марко Гудурич (27 лет, 198 см) договорился о продолжении сотрудничества с турецким клубом на три года, сообщает журналист Донатас Урбонас.

Гудурич выступает за турецкую команду с 2017 года с перерывом на сезон-19/20, который он провел в «Мемфисе».

В текущем сезоне сербский защитник набирает 12,5 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.

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