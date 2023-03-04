Гудурич продлил контракт с Фенербахче на 3 года
Атакующий защитник «Фенербахче» Марко Гудурич (27 лет, 198 см) договорился о продолжении сотрудничества с турецким клубом на три года, сообщает журналист Донатас Урбонас.
Гудурич выступает за турецкую команду с 2017 года с перерывом на сезон-19/20, который он провел в «Мемфисе».
В текущем сезоне Евролиги сербский защитник набирает 12,5 очка, 3,2 подбора и 3,4 передачи в среднем за матч.
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